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Беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае

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Несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы, пострадавших нет.

Об этом информирует оперативный штаб региона.

«Около двух часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло.

Утром 26 мая в Краснодаре произошло падение беспилотников на крышу здания на Морской улице.

В начале мая из-за атаки беспилотника горел резервуар Ильского НПЗ.

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