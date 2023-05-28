Беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы, пострадавших нет.

Об этом информирует оперативный штаб региона. «Около двух часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов», — говорится в сообщении. Отмечается, что повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло. Утром 26 мая в Краснодаре произошло падение беспилотников на крышу здания на Морской улице. В начале мая из-за атаки беспилотника горел резервуар Ильского НПЗ.