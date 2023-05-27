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Национализированные в Крыму активы украинских олигархов оцениваются в миллиарды рублей

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Стоимость национализированных активов украинских олигархов в Крыму оценивается миллиардами рублей, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
Национализированные в Крыму активы украинских олигархов оцениваются в миллиарды рублей
  • РИА Новости

«Подавляющее число активов многомиллиардные», — сказал он в эфире «Крым 24».

Он отметил, что в Крыму ждут прихода крупных инвесторов, готовых принять участие в аукционах по покупке национализированного имущества, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным семьям.

Глава крымского парламента заявил, что с активами украинских олигархов, которые находятся в Крыму, будет покончено раз и навсегда.

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