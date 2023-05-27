Сергей Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий «Меганом»
- РИА Новости
«В официальном открытии академии принимает участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Меганом» является проектом арт-кластера «Таврида», который станет одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства.
Кириенко отметил, что академия создана по решению российского президента Владимира Путина.
Ранее стало известно, что в Крыму с 17 по 21 августа пройдёт юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ».