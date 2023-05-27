Сергей Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий «Меганом»

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко поучаствовал в официальном открытии Академии творческих индустрий «Меганом», сообщает пресс-служба «Таврида.АРТ».

«В официальном открытии академии принимает участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Меганом» является проектом арт-кластера «Таврида», который станет одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства.

Кириенко отметил, что академия создана по решению российского президента Владимира Путина.

Ранее стало известно, что в Крыму с 17 по 21 августа пройдёт юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ».