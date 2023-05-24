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В Крыму 17 августа стартует юбилейный фестиваль «Таврида.АРТ»

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RT
В Крыму с 17 по 21 августа пройдёт юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ».
В Крыму 17 августа стартует юбилейный фестиваль «Таврида.АРТ»
  • © Пресс-служба арт-кластера «Таврида»

В бухте Капсель соберутся 3,5 тыс. художников, писателей, музыкантов, актёров, дизайнеров, режиссёров, хореографов, специалистов событийного маркетинга и туристической индустрии из 89 регионов страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Участников ждут пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт-Молодость», фестиваль «Наука как искусство».

Всех гостей и участников фестиваля также ждёт масштабное арт-шествие — мероприятие, которое отражает главные посылы сезона и станет площадкой для самовыражения молодых творцов. «Нас не отменишь» — основная идейная составляющая арт-шествия этого года, которое проведёт всех по территории арт-кластера и познакомит с новыми возможностями и локациями.

Кроме того, на юбилейном фестивале выступят как молодые талантливые артисты, так и уже знакомые мэтры эстрады: Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Лёша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы. На этом фестивале не только споют знакомые хиты, но также состоится шоу — признание творчества Олега Газманова «Народный артист», в котором участвует сам Газманов, резиденты арт-кластера «Таврида», хедлайнеры фестиваля и финалисты национального патриотического проекта «Родники».

Зрители фестиваля — крымские учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов, работники социально значимых профессий, семьи участников СВО, действующие и отставные военнослужащие, инженеры, строители, учёные и представители творческих и культурных организаций — смогут побывать на ключевых событиях и увидеть смысловую шоу-программу фестиваля.

Регистрация для посещения мероприятий доступна для граждан РФ в возрасте от 14 лет.

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