Вооружённый мужчина ограбил банк в Екатеринбурге, его ищет полиция

Вооружённый мужчина ограбил банк в Екатеринбурге, сейчас его ищут полицейские. Никто из банковских работников не пострадал.

Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Сейчас на месте происшествия работают три следственно-оперативные группы из областного главка МВД, управления МВД по Екатеринбургу и отдела полиции №12.

«Сыщикам уголовного розыска помощь оказывает служебно-разыскная собака породы немецкая овчарка по кличке Жасмин», — сообщил Горелых.

Оперуполномоченные изучают записи с камер видеонаблюдения, возбуждено уголовное дело о разбойном нападении с применением огнестрельного оружия.

«Злоумышленник, имеющий характерную примету — бороду, из предмета, похожего на пистолет, выстрелы не производил», — отметили в МВД.

В марте трёх москвичей приговорили к срокам до девяти лет лишения свободы за ограбление жителя Омска на 84 млн рублей в криптовалюте.