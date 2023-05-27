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Вооружённый мужчина ограбил банк в Екатеринбурге, его ищет полиция

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Вооружённый мужчина ограбил банк в Екатеринбурге, сейчас его ищут полицейские. Никто из банковских работников не пострадал.
Вооружённый мужчина ограбил банк в Екатеринбурге, его ищет полиция
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Сейчас на месте происшествия работают три следственно-оперативные группы из областного главка МВД, управления МВД по Екатеринбургу и отдела полиции №12.

«Сыщикам уголовного розыска помощь оказывает служебно-разыскная собака породы немецкая овчарка по кличке Жасмин», — сообщил Горелых.

Оперуполномоченные изучают записи с камер видеонаблюдения, возбуждено уголовное дело о разбойном нападении с применением огнестрельного оружия.

«Злоумышленник, имеющий характерную примету — бороду, из предмета, похожего на пистолет, выстрелы не производил», — отметили в МВД.

В марте трёх москвичей приговорили к срокам до девяти лет лишения свободы за ограбление жителя Омска на 84 млн рублей в криптовалюте.

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