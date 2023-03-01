Суд приговорил трёх москвичей к заключению за ограбление «криптобарона» из Омска на 84 млн

Трёх москвичей приговорили к срокам до девяти лет лишения свободы за ограбление жителя Омска на 84 млн рублей в криптовалюте, сообщает областная прокуратура.

По данным суда, в июле 2021 года мошенники узнали о крупном счёте потерпевшего в криптовалюте и решили отнять цифровые блага. Для этого они приехали в Омск, установили за мужчиной слежку, а после шантажом заставили передать им 3 млн рублей наличными и перевести криптовалюту более чем на 84 млн рублей.

«С места нападения злоумышленники скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению. В итоге они были задержаны, вину не признали. Суд приговорил к лишению свободы на срок от 6,5 до 9 лет... колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Комиссия по энергетике Госсовета ранее направила в правительство рекомендации по запрету майнинга в жилых домах в России для предотвращения пожаров.

В ноябре прошлого года группа депутатов от разных фракций, возглавляемая председателем комитета Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, внесла в Госдуму законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности.