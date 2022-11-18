В Госдуму внесён законопроект о регулировании майнинговой деятельности
Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Согласно проекту инициативы, требования к деятельности занимающихся майнингом цифровой валюты граждан будут устанавливаться российским правительством по согласованию с ЦБ.
Что касается контроля за соблюдением требований, его осуществлением займётся федеральный орган исполнительный власти, уполномоченный правительством России.
Ранее предприниматель Андрей Михайлишин, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital и генеральный директор АО «Динект Евразия», высказался в беседе с ФАН о перспективах цифрового рубля.