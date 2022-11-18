В Госдуму внесён законопроект о регулировании майнинговой деятельности

Группа депутатов от разных фракций, возглавляемая председателем комитета Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, внесла в Госдуму законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно проекту инициативы, требования к деятельности занимающихся майнингом цифровой валюты граждан будут устанавливаться российским правительством по согласованию с ЦБ.

Что касается контроля за соблюдением требований, его осуществлением займётся федеральный орган исполнительный власти, уполномоченный правительством России.

Ранее предприниматель Андрей Михайлишин, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital и генеральный директор АО «Динект Евразия», высказался в беседе с ФАН о перспективах цифрового рубля.