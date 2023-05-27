Семь человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Ульяновской области

Семь человек доставлены в больницу после ДТП с рейсовым автобусом в Чердаклинском районе Ульяновской области.

Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«В Чердаклинском районе произошло ДТП с рейсовым автобусом... Семерых пострадавших жителей региона медики доставили в ЦГКБ Ульяновска», — написал Русских в Telegram.

Уточняется, что два человека находятся в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения.

Ранее медработник погиб, ещё три человека пострадали при столкновении машины скорой помощи и такси в Москве.