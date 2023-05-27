Семь человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Ульяновской области
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
«В Чердаклинском районе произошло ДТП с рейсовым автобусом... Семерых пострадавших жителей региона медики доставили в ЦГКБ Ульяновска», — написал Русских в Telegram.
Уточняется, что два человека находятся в тяжёлом состоянии.
По предварительной информации, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения.
Ранее медработник погиб, ещё три человека пострадали при столкновении машины скорой помощи и такси в Москве.