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Семь человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Ульяновской области

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Семь человек доставлены в больницу после ДТП с рейсовым автобусом в Чердаклинском районе Ульяновской области.
Семь человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Ульяновской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«В Чердаклинском районе произошло ДТП с рейсовым автобусом... Семерых пострадавших жителей региона медики доставили в ЦГКБ Ульяновска», — написал Русских в Telegram.

Уточняется, что два человека находятся в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения.

Ранее медработник погиб, ещё три человека пострадали при столкновении машины скорой помощи и такси в Москве.

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