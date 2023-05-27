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Правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию 17 свалок

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Российское правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию 17 несанкционированных свалок.
Правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию 17 свалок
  • РИА Новости

Об этом сказано в заявлении на сайте кабмина.

Отмечается, что предлагаемое перераспределение субсидий позволит продолжить реализацию мероприятий по ликвидации 17 несанкционированных свалок в границах 13 городов в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Саратовской, Свердловской областях, Республике Бурятия, Алтайском, Краснодарском и Пермском краях, в Санкт-Петербурге и Севастополе.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в сообщении.

16 мая сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделяет регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 350 депутатов, из них 310 проголосовали за, девять воздержались, 31 проголосовал против.

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