Госдума приняла законопроект о решениях регионов по бездомным животным в первом чтении
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Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты.
Отмечается, что в голосовании приняли участие 350 депутатов, из них 310 проголосовали «за», девять воздержались, 31 проголосовал «против».
Законопроект предлагает внесение поправок в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ранее правительство России одобрило законопроект, дающий регионам право усыплять бездомных собак.