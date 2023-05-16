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Госдума приняла законопроект о решениях регионов по бездомным животным в первом чтении

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделяет регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными.
Госдума приняла законопроект о решениях регионов по бездомным животным в первом чтении
  • Gettyimages.ru
  • © Maria Tsegelnik / 500px

Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 350 депутатов, из них 310 проголосовали «за», девять воздержались, 31 проголосовал «против».

Законопроект предлагает внесение поправок в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ранее правительство России одобрило законопроект, дающий регионам право усыплять бездомных собак.

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