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Вблизи заправки на трассе Хабаровск — Владивосток произошла стрельба

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Неизвестный устроил стрельбу на автодороге Хабаровск — Владивосток вблизи заправки и пунктов питания.
Вблизи заправки на трассе Хабаровск — Владивосток произошла стрельба
  • РИА Новости

Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

«Неизвестный произвёл выстрелы из неустановленного предмета, в результате которых повреждён торговый павильон», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, стрельба произошла на 721-м км автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток, «вблизи объектов питания и заправки автотранспорта».

В апреле сообщалось, что в подмосковном Подольске два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой.

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