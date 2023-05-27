Вблизи заправки на трассе Хабаровск — Владивосток произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу на автодороге Хабаровск — Владивосток вблизи заправки и пунктов питания.

Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

«Неизвестный произвёл выстрелы из неустановленного предмета, в результате которых повреждён торговый павильон», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, стрельба произошла на 721-м км автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток, «вблизи объектов питания и заправки автотранспорта».

В апреле сообщалось, что в подмосковном Подольске два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой.