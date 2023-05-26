Число предпринимателей в Ставрополе выросло на 10 тысяч за год
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Мы видим, что частный сектор экономики на протяжении последних трёх лет показывает стабильный рост», — заявил глава Ставрополя Иван Ульянченко.
Также стало известно, что число предпринимателей в Нижегородской области за год увеличилось на полторы тысячи, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Сегодня в Нижегородской области работает почти 127 тыс. микропредприятий, малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают рабочими местами около 400 тыс. нижегородцев», — сказал глава региона Глеб Никитин.
По его словам, в качестве самозанятых зарегистрированы более 133 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что показатели малого и среднего бизнеса в Свердловской области превысили допандемийный уровень.