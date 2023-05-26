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Число предпринимателей в Ставрополе выросло на 10 тысяч за год

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В Ставрополе в настоящее время насчитывается более 46 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, что на 10 тыс. больше, чем годом ранее.
Число предпринимателей в Ставрополе выросло на 10 тысяч за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Мы видим, что частный сектор экономики на протяжении последних трёх лет показывает стабильный рост», — заявил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Также стало известно, что число предпринимателей в Нижегородской области за год увеличилось на полторы тысячи, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Сегодня в Нижегородской области работает почти 127 тыс. микропредприятий, малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают рабочими местами около 400 тыс. нижегородцев», — сказал глава региона Глеб Никитин.

По его словам, в качестве самозанятых зарегистрированы более 133 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что показатели малого и среднего бизнеса в Свердловской области превысили допандемийный уровень.

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