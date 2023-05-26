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В Татарстане продолжают работу 14 временных инфекционных госпиталей

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В Татарстане продолжают работать 14 временных инфекционных госпиталей, заявил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог региона Дмитрий Лопушов.
В Татарстане продолжают работу 14 временных инфекционных госпиталей
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru.

Со своей стороны, замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина рассказала, что статистика заболеваемости COVID-19 перешла на еженедельный формат. С 15 по 22 мая выявлено 172 случая коронавируса, что на 4,6% меньше, чем неделей ранее.

«Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения признала пандемию завершившейся, мы пока сохраняем некоторые профилактические мероприятия, поскольку риски остаются», — отметила Авдонина.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса о вероятности появления в будущем новой пандемии следует воспринимать не как угрозу, а как призыв быть начеку.

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