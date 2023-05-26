Самая большая в Ступине школа начнёт работу в 2024 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Это будет самая большая школа в Ступине и, надеюсь, самая лучшая. Задача — сдать её раньше сроков», — сказал Воробьёв.
По его словам, всего в следующем году в городском округе планируют сдать три школы.
Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.