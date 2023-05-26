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В Федерации автовладельцев России заявили, что возраст не всегда говорит о качестве вождения

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Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал предложение о сокращении срока действия прав водителей старше 75 лет до пяти лет и об их тестировании на реакцию и устойчивость к стрессу.
В Федерации автовладельцев России заявили, что возраст не всегда говорит о качестве вождения
  • Gettyimages.ru

В беседе с «МК в Питере» Попов отметил, что ограничивать срок действия прав для всех пожилых водителей было бы несправедливо и возраст не всегда говорит о здоровье человека и его водительской сноровке.

«У нас лежат в готовности поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения». По ним, если врач установит, что у вас есть заболевания или состояния, которые препятствуют управлению транспортным средством, он приостановит действие вашего водительского удостоверения до выздоровления», — напомнил эксперт.

По его мнению, было бы гораздо правильнее устанавливать ограничения по медицинским показателям.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть идею о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей старше 75 лет.

По его мнению, можно было бы сократить срок действия их прав до пяти лет, а также тестировать таких автовладельцев при прохождении водительской медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу.

Автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

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