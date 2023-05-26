Путин заявил, что обсудил с Лавровым упрощение визового режима для ряда стран
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, на встрече с «Деловой Россией» один из бизнесменов предложил ввести для иностранных инвесторов из дружественных стран многократные визы на три года, а также представил другие меры, которые бы упростили для них пребывание в России.
«Не поверите, буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел на этот счёт — применительно к разным регионам мира», — рассказал президент.
Ранее в МИД России заявили, что российская сторона работает над отменой виз с рядом стран.
Замглавы российского МИД Михаил Богданов отметил, что в данном вопросе особое место занимает исламский мир, арабские и африканские страны.