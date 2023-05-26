Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин заявил, что обсудил с Лавровым упрощение визового режима для ряда стран

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал с главой российского МИД Сергеем Лавровым облегчение визового режима или отмену виз для разных стран.
Путин заявил, что обсудил с Лавровым упрощение визового режима для ряда стран
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, на встрече с «Деловой Россией» один из бизнесменов предложил ввести для иностранных инвесторов из дружественных стран многократные визы на три года, а также представил другие меры, которые бы упростили для них пребывание в России.

«Не поверите, буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел на этот счёт — применительно к разным регионам мира», — рассказал президент.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона работает над отменой виз с рядом стран.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов отметил, что в данном вопросе особое место занимает исламский мир, арабские и африканские страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить