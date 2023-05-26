В Госдуму внесён законопроект о социальных банковских счетах и вкладах

Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Государственную думу законопроект о социальных банковских счетах и вкладах.

РИА Новости

Об этом говорится на сайте базы данных нижней палаты парламента. Отмечается, что законопроект направлен на социальную поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Инициатива предполагает создание особых банковских продуктов, среди которых социальные банковские счета и социальные банковские вклады, условия которых предусматривают гарантированное начисление дохода в размере 100%-ной ставки в привязке к ключевой ставке ЦБ. Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил повысить максимальный размер страховой суммы вклада для граждан, имеющих на иждивении студентов платных отделений.