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В Госдуму внесён законопроект о социальных банковских счетах и вкладах

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Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Государственную думу законопроект о социальных банковских счетах и вкладах.
В Госдуму внесён законопроект о социальных банковских счетах и вкладах
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте базы данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что законопроект направлен на социальную поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Инициатива предполагает создание особых банковских продуктов, среди которых социальные банковские счета и социальные банковские вклады, условия которых предусматривают гарантированное начисление дохода в размере 100%-ной ставки в привязке к ключевой ставке ЦБ.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил повысить максимальный размер страховой суммы вклада для граждан, имеющих на иждивении студентов платных отделений.

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