В Госдуму внесён законопроект о социальных банковских счетах и вкладах
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте базы данных нижней палаты парламента.
Отмечается, что законопроект направлен на социальную поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Инициатива предполагает создание особых банковских продуктов, среди которых социальные банковские счета и социальные банковские вклады, условия которых предусматривают гарантированное начисление дохода в размере 100%-ной ставки в привязке к ключевой ставке ЦБ.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил повысить максимальный размер страховой суммы вклада для граждан, имеющих на иждивении студентов платных отделений.