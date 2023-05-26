Путин поручил подготовить идеи декриминализации ряда экономических преступлений
- РИА Новости
По его словам, статьи о мошенничестве требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции.
«Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения (по декриминализации. — RT)», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с членами «Деловой России».
Российский лидер не исключил, что эта тема может быть затронута на Петербургском экономическом форуме.
В феврале Путин предложил декриминализировать ряд норм Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений.
По его словам, в этом вопросе не стоит «перегибать палку».