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Путин поручил подготовить идеи декриминализации ряда экономических преступлений

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Президент России Владимир Путин поручил администрации подготовить идеи о декриминализации ряда экономических преступлений.
Путин поручил подготовить идеи декриминализации ряда экономических преступлений
  • РИА Новости

По его словам, статьи о мошенничестве требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции.

«Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения (по декриминализации. — RT)», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с членами «Деловой России».

Российский лидер не исключил, что эта тема может быть затронута на Петербургском экономическом форуме.

В феврале Путин предложил декриминализировать ряд норм Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений.

По его словам, в этом вопросе не стоит «перегибать палку».

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