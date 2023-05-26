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Путин рассказал о своём удивлении из-за настолько хороших показателей в экономике России

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Российский президент Владимир Путин рассказал о своём удивлении из-за настолько хороших показателей в экономике России. Об этом он сказал на встрече с представителями «Деловой России».
Путин рассказал о своём удивлении из-за настолько хороших показателей в экономике России
  • РИА Новости

По его словам, в среднесрочной перспективе некоторые проблемы есть, но российские власти знают о них. Путин добавил, что при этом наблюдается рост экономики и промышленного производства, а состояние рынка труда лучше, чем когда-либо.

«Цепочки восстанавливаются, работа идёт. Удивительно. Даже для меня», — цитирует его ТАСС.

Он считает, что во многом это происходит благодаря «зрелости людей, особенно в предпринимательском сообществе, их инициативы и таланта». Путин добавил, что «конечно, государство помогает».

«В общем и целом, на мой взгляд, правительство работает удовлетворительно вполне, так скажем», — сказал Путин.

Также российский президент заявил, что Россия начала переориентацию на быстроразвивающиеся рынки задолго до сегодняшних событий.

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