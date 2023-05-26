В Московской области с начала года совершили более 300 тысяч поездок на электросамокатах

В Московской области с начала текущего года совершили более 300 тыс. поездок на электросамокатах.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Комитет по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Подмосковья.

Начальник управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта Московской области Евгения Каретникова спрогнозировала, что в 2023 году число поездок на электросамокатах увеличится на 20% по сравнению с прошлогодними показателями.

Ранее стало известно, что лидером Московской области по количеству арендованных за месяц электросамокатов стали Мытищи, где зафиксировали свыше 40 тыс. поездок.