В Wildberries назвали недостоверной информацию о блокировке товаров на 50 млрд рублей

В компании Wildberries опровергли информацию о якобы блокировке товаров на сумму 50 млрд рублей.

Сведения о блокировке распространил ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава Союза электронной торговли Георгий Волков, передаёт радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Данная информация «не соответствует действительности», заявили в компании.

Там также отметили, что с самого начала призвали продавцов к конструктивному диалогу.

«Сразу после выявления мошеннической схемы продвижения товаров на платформе Wildberries мы начали переговорный процесс с продавцами, которые стали её участниками. В результате уже по 60% случаев проверка завершена: выплаты продавцам возобновлены», — уточнили в Wildberries.

Ранее десятки продавцов потребовали от руководства Wildberries разблокировать их аккаунты на торговой площадке.