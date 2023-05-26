Депутат Толмачёв поддержал идею работы студентов педагогических колледжей в детсадах
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По его словам, в этом случае «практика поможет теории».
«Параллельное учёбе приобретение профессионального опыта будет как нельзя кстати. Можно сказать, что данное нововведение — хорошо всем знакомая производственная практика, но расширенная до больших масштабов», — цитирует его ФАН.
Доктор педагогических наук, завкафедрой педагогики и современных образовательных технологий, профессор Государственного университета просвещения Наталья Горлова увидела в этой инициативе пользу для состоявшегося коллектива дошкольного учреждения.
«Приход в детские сады студентов колледжей поможет омолодить профессиональный контингент в детских садах, а это очень важно. С детьми должен работать человек «с улыбкой», позитивный», — сказала она.
По мнению собеседницы издания, таким образом можно решить проблему кадрового голода и помочь коллегам с эмоциональным выгоранием от работы.
Российские парламентарии ранее предложили разрешить студентам вузов работать лаборантами, техниками и научными работниками, а учащимся педколледжей могут дать право на последнем курсе устроиться воспитателем в детсад.
В числе авторов инициативы — вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, председатель комитета по науке и образованию Сергей Кабышев.