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Депутат Толмачёв поддержал идею работы студентов педагогических колледжей в детсадах

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Депутат Госдумы Александр Толмачёв поддержал идею работы студентов педагогических колледжей в детсадах.
Депутат Толмачёв поддержал идею работы студентов педагогических колледжей в детсадах
  • Gettyimages.ru

По его словам, в этом случае «практика поможет теории».

«Параллельное учёбе приобретение профессионального опыта будет как нельзя кстати. Можно сказать, что данное нововведение — хорошо всем знакомая производственная практика, но расширенная до больших масштабов», — цитирует его ФАН.

Доктор педагогических наук, завкафедрой педагогики и современных образовательных технологий, профессор Государственного университета просвещения Наталья Горлова увидела в этой инициативе пользу для состоявшегося коллектива дошкольного учреждения.

«Приход в детские сады студентов колледжей поможет омолодить профессиональный контингент в детских садах, а это очень важно. С детьми должен работать человек «с улыбкой», позитивный», — сказала она.

По мнению собеседницы издания, таким образом можно решить проблему кадрового голода и помочь коллегам с эмоциональным выгоранием от работы.

Российские парламентарии ранее предложили разрешить студентам вузов работать лаборантами, техниками и научными работниками, а учащимся педколледжей могут дать право на последнем курсе устроиться воспитателем в детсад.

В числе авторов инициативы — вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, председатель комитета по науке и образованию Сергей Кабышев.

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