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В России предложили разрешить студентам педколледжей работать в детсадах

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Российские парламентарии предложили разрешить студентам вузов работать лаборантами, техниками и научными работниками, а учащимся педколледжей могут дать право на последнем курсе устроиться воспитателем в детсад.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В числе авторов инициативы — вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, председатель комитета по науке и образованию Сергей Кабышев.

«В результате молодые люди будут выпускаться из колледжа уже с трудовой книжкой и опытом работы по специальности», — заявила Казакова.

Она также отметила, что законопроект позволит более активно использовать институт наставничества.

Что касается студентов вузов, то предлагается создать в учебных заведениях должность «работник сферы научного обслуживания».

Ранее ректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева Таусолтан Узденов в беседе с ФАН рассказал, что учреждение является организатором проектов в сфере образования и просвещения, таких как форум «Махар» и Международный тотальный диктант на языках народов республики.

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