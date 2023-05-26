Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге могут начать в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Как уточняется, мост обеспечит транспортное соединение между тремя районами — Московским, Фрунзенским и Невским.
Объём инвестиций в проект предварительно составляет 50 млрд рублей.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в рамках городской программы «Мой район» на нескольких улицах проведут работы по благоустройству в формате «от дома до дома».