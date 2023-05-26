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Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге могут начать в 2023 году

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В Санкт-Петербурге строительство Большого Смоленского моста планируют начать в текущем году. Он соединит правый и левый берега Невы на самом большом промежутке в черте города — между Володарским мостом и мостом Александра Невского.
Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге могут начать в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как уточняется, мост обеспечит транспортное соединение между тремя районами — Московским, Фрунзенским и Невским.

Объём инвестиций в проект предварительно составляет 50 млрд рублей.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в рамках городской программы «Мой район» на нескольких улицах проведут работы по благоустройству в формате «от дома до дома».

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