Ректор РГГУ Безбородов поддержал идею льгот на поступление участников СВО в вузы

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов поддержал идею льгот на поступление участников СВО в вузы.

«Я думаю, это вполне обоснованное и выверенное решение. Изменились внешнеполитическая обстановка и внутриполитическая ситуация. На повестке стоит острый вопрос социальной, политической и моральной поддержки участников СВО», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой проработать вопрос о льготном поступлении в вузы участников специальной военной операции (СВО).