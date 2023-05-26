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Ректор РГГУ Безбородов поддержал идею льгот на поступление участников СВО в вузы

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Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов поддержал идею льгот на поступление участников СВО в вузы.
Ректор РГГУ Безбородов поддержал идею льгот на поступление участников СВО в вузы
  • РИА Новости

«Я думаю, это вполне обоснованное и выверенное решение. Изменились внешнеполитическая обстановка и внутриполитическая ситуация. На повестке стоит острый вопрос социальной, политической и моральной поддержки участников СВО», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой проработать вопрос о льготном поступлении в вузы участников специальной военной операции (СВО).

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