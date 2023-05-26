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Путин заявил, что Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке

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Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке, это путь к автаркии.
Путин заявил, что Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке
  • РИА Новости

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

RT ведёт трансляцию.

«При всей важности, значимости внутреннего рынка, без всяких сомнений, нельзя замыкаться только на нём. Это путь к самоизоляции, автаркии и потере конкурентоспособности», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми странами и не собирается изолироваться. 

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