Путин заявил, что Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке

Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке, это путь к автаркии.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

RT ведёт трансляцию.

«При всей важности, значимости внутреннего рынка, без всяких сомнений, нельзя замыкаться только на нём. Это путь к самоизоляции, автаркии и потере конкурентоспособности», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнёрства со всеми странами и не собирается изолироваться.