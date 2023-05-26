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Исследование: 76% калининградцев хотели бы работать в крупных российских компаниях

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Специалисты HeadHunter провели исследование, в ходе которого жители Калининградской области назвали типы компаний, наиболее привлекательные для трудоустройства.
Исследование: 76% калининградцев хотели бы работать в крупных российских компаниях
  • РИА Новости

На первом месте у опрошенных — крупные частные российские компании, такой ответ дали 76% респондентов, пишет «Янтарный край».

На втором месте в исследовании оказались российские компании с иностранным участием — привлекательным вариантом для трудоустройства их считают 57% жителей.

На третьем месте по популярности — предприятия малого и среднего бизнеса, где хотели бы работать 52% опрошенных.

Ранее председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.

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