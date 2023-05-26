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ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 80% россиян

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Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, его деятельность одобряют 76,5%.
ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 80% россиян
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что также в лидерах по доверию оказались премьер-министр Михаил Мишустин (62%) и лидеры фракций КПРФ Геннадий Зюганов (36,1%) и «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов (32,4%).

В конце марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об абсолютной консолидации российского общества.

По его словам, в обществе есть абсолютно доминирующая уверенность в том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты.

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