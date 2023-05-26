SuperJob: около 77% жителей Челябинска давали списывать одноклассникам в школе

Около 77% жителей Челябинска во время учёбы в школе давали списывать одноклассникам, свидетельствуют результаты опроса рабочего населения, который провёл сервис поиска работы SuperJob.

«Трое из четырёх челябинцев (77%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать. Чаще всего это делали нынешние PR-менеджеры, воспитатели и менеджеры по закупкам», — цитирует SuperJob URA.RU.

При этом из тех, кто разрешал одноклассникам списывать, 79% имеют высшее образование.

Всего 3% никогда не давали списывать, отмечая, что это неэтично. Большинство из этих людей — программисты, экономисты и маркетологи.

Вместе с этим у каждого девятого челябинца списывать никто не просил из-за плохих оценок, основное число опрошенных этой категории работает водителями, дизайнерами и продавцами.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, почему некоторые дети не любят ходить в школу.