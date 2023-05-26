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В Тюмени благоустроили более 240 общественных территорий за четыре года

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В рамках проекта «Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019—2025 годы» в Тюмени было благоустроено 240 общественных территорий, заявил депутат Тюменской гордумы Дмитрий Антипов.
В Тюмени благоустроили более 240 общественных территорий за четыре года
  • РИА Новости

«У Тюмени большой опыт выстраивания коммуникаций между жителями нашего города и органами власти», — цитирует его Тюменская область сегодня.

Антипов поблагодарил жителей и депутатов за активную совместную работу.

Единогласным решением было принято решение продолжить деятельность программы до 2025 года.

Ранее в центре Тюмени открыли сквер имени детского писателя Владислава Крапивина. Отмечается, что оформление парка связано с морской тематикой, которой посвящены произведения автора.

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