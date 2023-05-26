В Тюмени благоустроили более 240 общественных территорий за четыре года
- РИА Новости
«У Тюмени большой опыт выстраивания коммуникаций между жителями нашего города и органами власти», — цитирует его Тюменская область сегодня.
Антипов поблагодарил жителей и депутатов за активную совместную работу.
Единогласным решением было принято решение продолжить деятельность программы до 2025 года.
Ранее в центре Тюмени открыли сквер имени детского писателя Владислава Крапивина. Отмечается, что оформление парка связано с морской тематикой, которой посвящены произведения автора.