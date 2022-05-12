В Тюмени открыли сквер имени детского писателя Владислава Крапивина

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В центре Тюмени открыли сквер имени детского писателя Владислава Крапивина. Отмечается, что оформление парка связано с морской тематикой, которой посвящены произведения автора.
В Тюмени открыли сквер имени детского писателя Владислава Крапивина
  • Gettyimages.ru
  • © Inna Buhgalter / EyeEm

Об этом пишет megatyumen.ru.

Как уточняется, в сквере построили детскую площадку, высадили деревья и установили книгообменник в форме парусника.

Также там расположили скамьи, которые повторяют радиус морской волны, а у входных групп — арки, на которых выгравированы цитаты из произведений писателя.

«Владислав Петрович грезил морем, кораблями, дальними странствиями. И мы, открывая этот сквер, немного прониклись атмосферой корабельной романтики», — рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Ранее телеканал «СвоёТВ» передавал об открытии памятнику народному артисту СССР Владимиру Этушу в селе Новоблагодарном Ставропольского края. 

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