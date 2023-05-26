Невролог Фурман назвала продукты, которые помогут сохранить умственную активность школьника
Об этом сообщает РИАМО.
«Природа, создавая грецкие орехи, оставила людям явную подсказку, что есть их полезно для ума — не просто же так их форма напоминает полушария головного мозга. В грецких орехах содержатся омега-3 кислоты, которые волшебным образом действуют на работу мозга, память, нервную систему. В день достаточно съедать по пять-шесть орехов», — сказала врач.
Она отметила, что в форели, скумбрии, лососе, как и в грецких орехах, содержится омега-3. А ещё в рыбе содержится фосфор, из-за нехватки которого в организме ухудшается память и снижается внимание.
По её словам, детям также необходим белок, однако лучше его получать не из мяса, а из бобовых, ведь они ещё и богаты веществами, крайне важными для улучшения работы мозга и укрепления иммунитета.
В тёмно-зелёных овощах содержится большое количество витаминов А и К, фолат, лютеин и клетчатка. Эти продукты замедляют процессы снижения когнитивных функций.
Ранее главный врач клиники «Лидер Медицины», педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал в разговоре с kp.ru, что стресс и нагрузки перед сдачей экзаменов негативно влияют на здоровье учащихся. В связи с этим специалист посоветовал соблюдать правила, которые помогут старшеклассникам сохранить здоровье в экзаменационный период.