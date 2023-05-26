Невролог Фурман назвала продукты, которые помогут сохранить умственную активность школьника

Заведующая неврологическим отделением для взрослых МОНИКИ, кандидат медицинских наук Ольга Фурман назвала продукты, которые помогут сохранить умственную активность школьника.

Об этом сообщает РИАМО.

«Природа, создавая грецкие орехи, оставила людям явную подсказку, что есть их полезно для ума — не просто же так их форма напоминает полушария головного мозга. В грецких орехах содержатся омега-3 кислоты, которые волшебным образом действуют на работу мозга, память, нервную систему. В день достаточно съедать по пять-шесть орехов», — сказала врач.

Она отметила, что в форели, скумбрии, лососе, как и в грецких орехах, содержится омега-3. А ещё в рыбе содержится фосфор, из-за нехватки которого в организме ухудшается память и снижается внимание.

По её словам, детям также необходим белок, однако лучше его получать не из мяса, а из бобовых, ведь они ещё и богаты веществами, крайне важными для улучшения работы мозга и укрепления иммунитета.

В тёмно-зелёных овощах содержится большое количество витаминов А и К, фолат, лютеин и клетчатка. Эти продукты замедляют процессы снижения когнитивных функций.

Ранее главный врач клиники «Лидер Медицины», педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал в разговоре с kp.ru, что стресс и нагрузки перед сдачей экзаменов негативно влияют на здоровье учащихся. В связи с этим специалист посоветовал соблюдать правила, которые помогут старшеклассникам сохранить здоровье в экзаменационный период.