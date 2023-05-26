Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Невролог Фурман назвала продукты, которые помогут сохранить умственную активность школьника

Короткая ссылка
Заведующая неврологическим отделением для взрослых МОНИКИ, кандидат медицинских наук Ольга Фурман назвала продукты, которые помогут сохранить умственную активность школьника.

Об этом сообщает РИАМО.

«Природа, создавая грецкие орехи, оставила людям явную подсказку, что есть их полезно для ума — не просто же так их форма напоминает полушария головного мозга. В грецких орехах содержатся омега-3 кислоты, которые волшебным образом действуют на работу мозга, память, нервную систему. В день достаточно съедать по пять-шесть орехов», — сказала врач.

Она отметила, что в форели, скумбрии, лососе, как и в грецких орехах, содержится омега-3. А ещё в рыбе содержится фосфор, из-за нехватки которого в организме ухудшается память и снижается внимание. 

По её словам, детям также необходим белок, однако лучше его получать не из мяса, а из бобовых, ведь они ещё и богаты веществами, крайне важными для улучшения работы мозга и укрепления иммунитета.

В тёмно-зелёных овощах содержится большое количество витаминов А и К, фолат, лютеин и клетчатка. Эти продукты замедляют процессы снижения когнитивных функций.

Ранее главный врач клиники «Лидер Медицины», педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал в разговоре с kp.ru, что стресс и нагрузки перед сдачей экзаменов негативно влияют на здоровье учащихся. В связи с этим специалист посоветовал соблюдать правила, которые помогут старшеклассникам сохранить здоровье в экзаменационный период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить