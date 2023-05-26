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В Минтрансе сообщили, что до 2024 года планируется реконструировать более 30 аэропортов

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Более 30 российских аэропортов планируется реконструировать до конца 2024 года.
В Минтрансе сообщили, что до 2024 года планируется реконструировать более 30 аэропортов
  • РИА Новости

Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик.

«До конца 2024 года планируем реконструировать ещё 34 аэропорта», — цитирует его ТАСС.

Чалик рассказал, что на эти цели было выделено более 700 млрд рублей.

Ранее Чалик заявил, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15—30% без субсидий авиакомпаниям.

Сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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