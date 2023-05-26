В Минтрансе сообщили, что до 2024 года планируется реконструировать более 30 аэропортов

Более 30 российских аэропортов планируется реконструировать до конца 2024 года.

Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик.

«До конца 2024 года планируем реконструировать ещё 34 аэропорта», — цитирует его ТАСС.

Чалик рассказал, что на эти цели было выделено более 700 млрд рублей.

Ранее Чалик заявил, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15—30% без субсидий авиакомпаниям.

Сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.