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ВТБ: мошенники обзванивают целые семьи в России

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Мошенники стали проводить атаки на целые семьи в России, пытаясь их убедить перевести деньги на счета злоумышленников.
ВТБ: мошенники обзванивают целые семьи в России
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

В банке пояснили, что после отказа перевести деньги мошенник звонит родственникам собеседника.

«Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника, чтобы тот предпринял меры для «спасения» своих или семейных средств от кражи», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Ранее стало известно, что в Москве силовики пресекли деятельность мошеннических кол-центров, действовавших в интересах ВСУ.

Специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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