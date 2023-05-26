В Федерации независимых профсоюзов прокомментировали идею ввести шестидневку в России

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался по поводу идеи ввести в России шестидневную рабочую неделю.

«Если идея работодателей заключается в том, чтобы увеличить количество часов, которые отрабатывает сотрудник, то за них нужно платить в полуторном и двойном размере. По количеству рабочих часов мы сейчас и так входим в первые десятки стран мира», — сообщил эксперт.

Вместе с тем Шершуков выразил мнение, почему в некоторых компаниях существует проблема низкого КПД работников. По его словам, причиной тому может быть отсутствие автоматизации на производствах или действие устаревших управленческих моделей.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФАН высказался об идее ввести в России шестидневную рабочую неделю.