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В Федерации независимых профсоюзов прокомментировали идею ввести шестидневку в России

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Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался по поводу идеи ввести в России шестидневную рабочую неделю.
В Федерации независимых профсоюзов прокомментировали идею ввести шестидневку в России
  • Gettyimages.ru

«Если идея работодателей заключается в том, чтобы увеличить количество часов, которые отрабатывает сотрудник, то за них нужно платить в полуторном и двойном размере. По количеству рабочих часов мы сейчас и так входим в первые десятки стран мира», — сообщил эксперт.

Вместе с тем Шершуков выразил мнение, почему в некоторых компаниях существует проблема низкого КПД работников. По его словам, причиной тому может быть отсутствие автоматизации на производствах или действие устаревших управленческих моделей.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФАН высказался об идее ввести в России шестидневную рабочую неделю.

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