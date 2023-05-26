Преподаватель Мусихина: дорожная карта выпускника поможет снизить напряжение перед ЕГЭ

Преподаватель обществознания и контент-продюсер курсов по ЕГЭ онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина дала советы для старшеклассников, как снизить тревожность и страх перед ЕГЭ.

Многие ученики ощущают огромную ответственность и страх перед сдачей ЕГЭ, объяснила она в беседе с URA.RU.

Так, Мухина посоветовала подготовить «маршрутную карту», в которой нужно прописать три возможных варианта развития событий: лучший, приемлемый и страховочный на случай минимальных баллов.

«Когда перед глазами есть множество вариантов с прописанными требованиями, то мысли «я никуда не поступлю» посещают гораздо реже», — подытожила специалист.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.