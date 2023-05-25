Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Ставропольском крае отремонтируют 85 медучреждений в 2023 году

Короткая ссылка
В Ставропольском крае в 2023 году запланирован капитальный ремонт 85 медучреждений по программе модернизации первичного звена, заявил губернатор Владимир Владимиров во время оглашения ежегодного послания.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«У нас в планах на этот год капремонт 85 объектов, из которых 37 — это фельдшерско-акушерские пункты. Ещё 15 таких пунктов должно быть построено», — сказал Владимиров.

Он также поручил региональному Минздраву реагировать на обращения граждан о состоянии больниц и поликлиник.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить