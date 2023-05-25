В Ставропольском крае отремонтируют 85 медучреждений в 2023 году
Об этом сообщает «СвоёТВ».
«У нас в планах на этот год капремонт 85 объектов, из которых 37 — это фельдшерско-акушерские пункты. Ещё 15 таких пунктов должно быть построено», — сказал Владимиров.
Он также поручил региональному Минздраву реагировать на обращения граждан о состоянии больниц и поликлиник.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.