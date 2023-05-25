В Ставропольском крае отремонтируют 85 медучреждений в 2023 году

В Ставропольском крае в 2023 году запланирован капитальный ремонт 85 медучреждений по программе модернизации первичного звена, заявил губернатор Владимир Владимиров во время оглашения ежегодного послания.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«У нас в планах на этот год капремонт 85 объектов, из которых 37 — это фельдшерско-акушерские пункты. Ещё 15 таких пунктов должно быть построено», — сказал Владимиров.

Он также поручил региональному Минздраву реагировать на обращения граждан о состоянии больниц и поликлиник.

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