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Рособрнадзор: в материалы ЕГЭ по географии включат карты России с новыми регионами

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Рособрнадзор сообщил, что в материалы ЕГЭ по географии в этом году включат карты России с новыми регионами.
Рособрнадзор: в материалы ЕГЭ по географии включат карты России с новыми регионами
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом информирует ТАСС.

Как заявили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проведении основного периода ЕГЭ в 2023 году участникам экзамена по географии будут выдавать актуальные карты территории Российской Федерации.

Ранее Госдума одобрила закон об ответственности за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России.

За нарушение, согласно закону, будет грозить штраф либо арест на срок до 15 суток.

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