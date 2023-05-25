Госдума приняла закон о наказании за распространение карт, оспаривающих границы России
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Отмечается, что за распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам «будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей».
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что карты в школьных учебниках по географии будут актуализированы с учётом новых регионов после введения новых программ обучения.
В январе правительство поддержало с учётом доработки законопроект, относящий к экстремистским материалам публично распространяемые карты, оспаривающие территориальную целостность России.