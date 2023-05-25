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Путин выразил уверенность в наращивании сотрудничества Узбекистана и Таджикистана с ЕАЭС

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Российский президент Владимир Путин выразил уверенность в наращивании сотрудничества Узбекистана и Таджикистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. 

Лидеры обеих республик, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев, участвовали в заседании по видеосвязи.

«Хочу выразить уверенность, что ваши страны будут наращивать продуктивное и многоплановое сотрудничество с «пятёркой», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что Евразийский экономический союз последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира.

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