ЧТЗ увеличил выпуск двигателей для танков на 12% в сравнении с показателями времён СССР
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.
«Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, отмечается, что показатели численности коллектива завода также увеличились на 30% за последний год.
Ранее австрийское издание Exxpress писало, что главной проблемой для Запада сейчас является активное производство в России танков Т-90М.