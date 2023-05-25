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ЧТЗ увеличил выпуск двигателей для танков на 12% в сравнении с показателями времён СССР

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Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) по итогам I квартала текущего года превысил выпуск дизельных двигателей на 12% в сравнении с показателями, зафиксированными в период холодной войны.
ЧТЗ увеличил выпуск двигателей для танков на 12% в сравнении с показателями времён СССР
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

«Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что показатели численности коллектива завода также увеличились на 30% за последний год.

Ранее австрийское издание Exxpress писало, что главной проблемой для Запада сейчас является активное производство в России танков Т-90М.

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