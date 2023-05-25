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Администрация Солнечногорска через суд потребовала от Пугачёвой оплатить долг за участок

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Администрация Солнечногорска через суд потребовала от Аллы Пугачёвой оплатить долг за аренду участка на береговой линии реки Истры в Подмосковье.
Администрация Солнечногорска через суд потребовала от Пугачёвой оплатить долг за участок
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Данную информацию RT подтвердили в администрации Солнечногорска.

Иск подан в мировой суд Тверского района Москвы.

Как стало известно RT, задолженность вместе с пеней составила более 51 тыс. рублей. Отмечается, что Пугачёва не платила за аренду с апреля 2021 года. 

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить певицу Аллу Пугачёву на предмет финансирования ВСУ.

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