Мэр Мариуполя: более 34 тысяч домов частного сектора повреждены обстрелами ВСУ
- РИА Новости
«Восстановление жилых строений идёт полным ходом во всех районах. Возможно, из-за масштабов повреждений домов — а их 34 тыс. — результаты не так заметны, но они уже есть», — передаёт его слова ТАСС.
19 мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что 6 тыс. новых квартир суммарно планируется сдать в 2023 году в Мариуполе в ДНР.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим захлёбывается от злобы, видя восстановление Мариуполя.
Он отметил, что ВСУ хотели превратить Донбасс в руины.