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Мэр Мариуполя: более 34 тысяч домов частного сектора повреждены обстрелами ВСУ

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Мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил, что число домов частного сектора, повреждённых в ходе боевых действий в городе, превышает 34 тыс.
Мэр Мариуполя: более 34 тысяч домов частного сектора повреждены обстрелами ВСУ
  • РИА Новости

«Восстановление жилых строений идёт полным ходом во всех районах. Возможно, из-за масштабов повреждений домов — а их 34 тыс. — результаты не так заметны, но они уже есть», — передаёт его слова ТАСС.

19 мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что 6 тыс. новых квартир суммарно планируется сдать в 2023 году в Мариуполе в ДНР.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим захлёбывается от злобы, видя восстановление Мариуполя.

Он отметил, что ВСУ хотели превратить Донбасс в руины.

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