Мурашко: ИИ в этом году начнут внедрять в качестве обязательной опции сопровождения пациента
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Об этом глава Минздрава сказал в ходе форума с международным участием, посвящённого вопросам офтальмогеронтологии. Его слова приводит ТАСС.
«В этом году стартует практически во всех регионах первый этап внедрения искусственного интеллекта уже как обязательная опция в медицинском сопровождении пациентов», — сообщил Мурашко.
В марте Мурашко заявил, что искусственный интеллект в медицине должен упростить работу медиков и сократить нагрузку, но не заменять врача.