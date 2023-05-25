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Мурашко: ИИ в этом году начнут внедрять в качестве обязательной опции сопровождения пациента

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в этом году начнут внедрять в качестве обязательной опции медицинского сопровождения пациента.
Мурашко: ИИ в этом году начнут внедрять в качестве обязательной опции сопровождения пациента
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом глава Минздрава сказал в ходе форума с международным участием, посвящённого вопросам офтальмогеронтологии. Его слова приводит ТАСС. 

«В этом году стартует практически во всех регионах первый этап внедрения искусственного интеллекта уже как обязательная опция в медицинском сопровождении пациентов», — сообщил Мурашко.

В марте Мурашко заявил, что искусственный интеллект в медицине должен упростить работу медиков и сократить нагрузку, но не заменять врача.

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