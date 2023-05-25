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Глава Социального фонда: в новых регионах России с марта назначено 160 тысяч пенсий 

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Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что в новых регионах страны с марта назначено 160 тыс. пенсий по российскому законодательству.
Глава Социального фонда: в новых регионах России с марта назначено 160 тысяч пенсий 
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

«За два с половиной месяца Социальным фондом уже назначено 160 тыс. пенсий в новых регионах нашей страны», — цитирует Чиркова ТАСС.

По его словам, данная работа находится на особом контроле. 

В марте сообщалось, что около 12 тыс. жителей новых регионов России получили ежемесячные денежные выплаты.

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