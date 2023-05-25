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Сотрудники ЦОМП будут дежурить 27 и 28 мая во время закрытия участка метро между «Савёловской» и «Боровицкой»

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В столичном Дептрансе рассказали, что сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) выйдут на дежурство во время закрытия участка между станциями метро «Савёловская» и «Боровицкая» 27 и 28 мая.
Сотрудники ЦОМП будут дежурить 27 и 28 мая во время закрытия участка метро между «Савёловской» и «Боровицкой»

Так, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что пассажирам будут помогать более 60 инспекторов.

Они будут отвечать на вопросы об альтернативных маршрутах, сопроводят до нужной точки в пределах станций, а также подскажут, где находится ближайшая остановка наземного транспорта и как найти нужный автобус. Об этом говорится в Telegram-канале департамента.

Ранее НСН сообщала, что через станции обновлённого участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Автозаводская» — «Орехово» совершили 1,5 млн поездок с 10 мая.

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