Оплата по биометрии заработала на всех железнодорожных направлениях «Аэроэкспресса»
- РИА Новости
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Мы видим рост популярности российской системы оплаты по биометрии, поэтому подключили к ней ещё один вид транспорта. Теперь сервис действует на всех железнодорожных направлениях «Аэроэкспресса», — сказал Ликсутов.
Он отметил, что в системе зарегистрированы более 320 тыс. пользователей.
«Ожидаем, что до конца года ей будут пользоваться уже около 500 тыс. человек», — добавил чиновник.
Ранее НСН сообщала, что через станции обновлённого участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Автозаводская» — «Орехово» совершили 1,5 млн поездок с 10 мая.