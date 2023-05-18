Оплата по биометрии заработала на всех железнодорожных направлениях «Аэроэкспресса»

К системе оплаты по биометрии в терминалах «Аэроэкспресса» в аэропортах Домодедово и Внуково подключили по два турникета, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Ранее такой способ оплаты запустили в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Мы видим рост популярности российской системы оплаты по биометрии, поэтому подключили к ней ещё один вид транспорта. Теперь сервис действует на всех железнодорожных направлениях «Аэроэкспресса», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что в системе зарегистрированы более 320 тыс. пользователей.

«Ожидаем, что до конца года ей будут пользоваться уже около 500 тыс. человек», — добавил чиновник.

Ранее НСН сообщала, что через станции обновлённого участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Автозаводская» — «Орехово» совершили 1,5 млн поездок с 10 мая.