Губернатор Гладков: ВСУ 24 мая выпустили 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка
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Соответствующие данные он привёл в своём Telegram-канале.
«Больше всего снарядов — 84 — было выпущено по погранпереходу в селе Козинка», — заявил Гладков.
По словам губернатора, в результате обстрелов на территории погранперехода возник пожар.
Ранее сообщалось, что российский Следственный комитет устанавливает обстоятельства обстрела украинской стороной погранперехода в селе Козинка Белгородской области, в результате которого пострадала пенсионерка.