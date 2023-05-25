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Губернатор Гладков: ВСУ 24 мая выпустили 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины 24 мая выпустили 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка.
Губернатор Гладков: ВСУ 24 мая выпустили 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка
  • © Настоящий Гладков / Telegram

Соответствующие данные он привёл в своём Telegram-канале. 

«Больше всего снарядов — 84 — было выпущено по погранпереходу в селе Козинка», — заявил Гладков.

По словам губернатора, в результате обстрелов на территории погранперехода возник пожар. 

Ранее сообщалось, что российский Следственный комитет устанавливает обстоятельства обстрела украинской стороной погранперехода в селе Козинка Белгородской области, в результате которого пострадала пенсионерка.

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