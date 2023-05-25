Губернатор Гладков: ВСУ 24 мая выпустили 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины 24 мая выпустили 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка.

Соответствующие данные он привёл в своём Telegram-канале.

«Больше всего снарядов — 84 — было выпущено по погранпереходу в селе Козинка», — заявил Гладков.

По словам губернатора, в результате обстрелов на территории погранперехода возник пожар.

Ранее сообщалось, что российский Следственный комитет устанавливает обстоятельства обстрела украинской стороной погранперехода в селе Козинка Белгородской области, в результате которого пострадала пенсионерка.