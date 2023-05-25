ТАСС: Верховный суд России ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации Партии народной свободы (ПАРНАС).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии «Партия народной свободы», — сказано в заявлении.

В конце марта Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административное исковое заявление главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к региональному отделению политической партии «Парнас» о ликвидации.

Отмечается, что представители ответчика на заседание не явились, хотя были уведомлены о нём.