Суд ликвидировал отделение партии «Парнас» в Петербурге по иску Минюста

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административное исковое заявление главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к региональному отделению политической партии «Парнас» о ликвидации.

Об этом говорится в сообщении в Telegram.

Как уточнили в пресс-службе, представители ответчика на заседание не явились, хотя были уведомлены о нём.

Отмечается, что суд требования административного истца удовлетворил.