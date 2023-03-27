Суд ликвидировал отделение партии «Парнас» в Петербурге по иску Минюста

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Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административное исковое заявление главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к региональному отделению политической партии «Парнас» о ликвидации.
Суд ликвидировал отделение партии «Парнас» в Петербурге по иску Минюста
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в Telegram.

Как уточнили в пресс-службе, представители ответчика на заседание не явились, хотя были уведомлены о нём.

Отмечается, что суд требования административного истца удовлетворил.

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