Суд ликвидировал отделение партии «Парнас» в Петербурге по иску Минюста
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административное исковое заявление главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к региональному отделению политической партии «Парнас» о ликвидации.
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении в Telegram.
Как уточнили в пресс-службе, представители ответчика на заседание не явились, хотя были уведомлены о нём.
Отмечается, что суд требования административного истца удовлетворил.
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